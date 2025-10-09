Homenaje a Miguel Ángel Russo: 9 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 9 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 9 de octubre de 2025:
- El exdirector técnico de Millonarios Miguel Ángel Russo falleció en Argentina a sus 69 años.
- Nicolás Vikonis, exfutbolista uruguayo, se refirió al fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
- En el Mundial Sub 20, Colombia se impuso ante Sudáfrica 3 - 1 y clasificó a los cuartos de final.
- Norberto Peluffo, comentarista del Gol Caracol, dio detalles de su amistad con Miguel Ángel Russo.
- Millonarios lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, que fue director técnico del equipo durante dos años.
Escuche el programa completo aquí: