Homenaje a Miguel Ángel Russo: 9 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El exdirector técnico de Millonarios Miguel Ángel Russo falleció en Argentina a sus 69 años.

a sus 69 años. Nicolás Vikonis, exfutbolista uruguayo , se refirió al fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

, se refirió al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. En el Mundial Sub 20, Colombia se impuso ante Sudáfrica 3 - 1 y clasificó a los cuartos de final.

y clasificó a los cuartos de final. Norberto Peluffo, comentarista del Gol Caracol , dio detalles de su amistad con Miguel Ángel Russo.

, dio detalles de su amistad con Miguel Ángel Russo. Millonarios lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, que fue director técnico del equipo durante dos años.

