Homenaje a Miguel Ángel Russo: 9 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 9 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 9 de octubre de 2025:

  • El exdirector técnico de Millonarios Miguel Ángel Russo falleció en Argentina a sus 69 años.
  • Nicolás Vikonis, exfutbolista uruguayo, se refirió al fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
  • En el Mundial Sub 20, Colombia se impuso ante Sudáfrica 3 - 1 y clasificó a los cuartos de final.
  • Norberto Peluffo, comentarista del Gol Caracol, dio detalles de su amistad con Miguel Ángel Russo.
  • Millonarios lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, que fue director técnico del equipo durante dos años.

Escuche el programa completo aquí:

