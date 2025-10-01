¿James se va del Club León? 1 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 1 de octubre de 2025:



Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional , dio una rueda de prensa donde habló sobre su sueño cumplido de ser técnico del equipo.

El periodista español José David López se refirió a lo que está pasando con el uruguayo Federico Valverde en el Real Madrid.

Iván Ramiro Córdoba, leyenda del fútbol colombiano, habló sobre Richard Ríos tras la derrota de Benfica en la Champions.

En México afirmaron que James Rodríguez no se quedará en el Club León para el próximo semestre.

