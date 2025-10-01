¿James se va del Club León? 1 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 1 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 1 de octubre de 2025:
- Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, dio una rueda de prensa donde habló sobre su sueño cumplido de ser técnico del equipo.
- El periodista español José David López se refirió a lo que está pasando con el uruguayo Federico Valverde en el Real Madrid.
- Iván Ramiro Córdoba, leyenda del fútbol colombiano, habló sobre Richard Ríos tras la derrota de Benfica en la Champions.
- En México afirmaron que James Rodríguez no se quedará en el Club León para el próximo semestre.
Escuche el programa completo aquí: