¿James se va del Club León? 1 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 1 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 1 de octubre de 2025:

  • Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, dio una rueda de prensa donde habló sobre su sueño cumplido de ser técnico del equipo.
  • El periodista español José David López se refirió a lo que está pasando con el uruguayo Federico Valverde en el Real Madrid.
  • Iván Ramiro Córdoba, leyenda del fútbol colombiano, habló sobre Richard Ríos tras la derrota de Benfica en la Champions.
  • En México afirmaron que James Rodríguez no se quedará en el Club León para el próximo semestre.

Escuche el programa completo aquí:

