La polémica del partido de Santa Fe: Blog Deportivo, programa completo del 27 de febrero

Se desató la polémica en el fútbol profesional colombiano sobre el horario en que se disputó el duelo entre Independiente Santa Fe y Unión Magdalena este domingo, 26 de febrero, pues el jugador Alexander Mejía aseguró que un partido a las 2:00 de la tarde en Bogotá es muy difícil.

Eduardo Méndez, presidente del equipo cardenales, a su vez, expresó que el trámite del partido no fue el que esperaba y fue crítico al hablar de la actuación de los árbitros y las intervenciones del VAR, que, según él, es tema común en el fútbol colombiano y que no se puede hablar porque si no son investigados.

Además, el equipo de Blog Deportivo siguió en detalle los premios The Best con varios argentinos como protagonistas.