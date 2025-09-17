Millonarios, eliminado de la copa: 17 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 17 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 17 de septiembre de 2025:
- Faustino Asprilla, exjugador del fútbol colombiano, habló sobre la triplete que le anotó al Barcelona en la Champions League hace 28 años.
- Millonarios quedó eliminado en los octavos de final de la Copa BetPlay, tras empatar con Envigado 0 - 0 y caer en el global por la mínima.
- América finalizó su encuentro con Bucaramanga 0 - 0 en la fecha 2 de la Liga BetPlay.
- En la Copa Sudamericana, se habló de los cuartos de final con la previa del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas.
