Millonarios, eliminado de la copa: 17 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Faustino Asprilla, exjugador del fútbol colombiano , habló sobre la triplete que le anotó al Barcelona en la Champions League hace 28 años.

Millonarios quedó eliminado en los octavos de final de la Copa BetPlay, tras empatar con Envigado 0 - 0 y caer en el global por la mínima.

América finalizó su encuentro con Bucaramanga 0 - 0 en la fecha 2 de la Liga BetPlay.

En la Copa Sudamericana, se habló de los cuartos de final con la previa del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas.

