Millonarios, eliminado de la copa: 17 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 17 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 17 de septiembre de 2025:

  • Faustino Asprilla, exjugador del fútbol colombiano, habló sobre la triplete que le anotó al Barcelona en la Champions League hace 28 años.
  • Millonarios quedó eliminado en los octavos de final de la Copa BetPlay, tras empatar con Envigado 0 - 0 y caer en el global por la mínima.
  • América finalizó su encuentro con Bucaramanga 0 - 0 en la fecha 2 de la Liga BetPlay.
  • En la Copa Sudamericana, se habló de los cuartos de final con la previa del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas.

Escuche el programa completo aquí:

