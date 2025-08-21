Millonarios se queda sin técnico: 21 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 21, 2025 04:45 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 21 de agosto de 2025:
- Tras perder el partido contra Unión Magdalena, David González salió como entrenador del equipo embajador.
- Se desarrolló una rueda de prensa por parte del presidente del equipo de Millonarios para hablar sobre la situación deportiva del club.
- Luis Díaz habló con los medios oficiales de la Bundesliga previo al debut en el torneo alemán del Bayern Múnich contra Leipzig.
- Jurgen Klinsmann, exatacante del Bayern, elogió la contratación de Luis Díaz en el equipo.
- El periodista Paco Montes, que sigue la actualidad de León, entregó la segunda parte de la entrevista que tuvo James, donde Messi estuvo dentro de los detalles.
- Santiago Moreno tuvo su presentación oficial frente a los medios como nuevo jugador de Fluminense.
- Se registraron fuertes disturbios por parte de la hinchada en el partido de Independiente de Argentina y Universidad de Chile. El compromiso tuvo que ser cancelado.
Escuche el programa completo aquí: