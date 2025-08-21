Publicidad

Millonarios se queda sin técnico: 21 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 21 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 04:45 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 21 de agosto de 2025:

  • Tras perder el partido contra Unión Magdalena, David González salió como entrenador del equipo embajador.
  • Se desarrolló una rueda de prensa por parte del presidente del equipo de Millonarios para hablar sobre la situación deportiva del club.
  • Luis Díaz habló con los medios oficiales de la Bundesliga previo al debut en el torneo alemán del Bayern Múnich contra Leipzig.
  • Jurgen Klinsmann, exatacante del Bayern, elogió la contratación de Luis Díaz en el equipo.
  • El periodista Paco Montes, que sigue la actualidad de León, entregó la segunda parte de la entrevista que tuvo James, donde Messi estuvo dentro de los detalles.
  • Santiago Moreno tuvo su presentación oficial frente a los medios como nuevo jugador de Fluminense.
  • Se registraron fuertes disturbios por parte de la hinchada en el partido de Independiente de Argentina y Universidad de Chile. El compromiso tuvo que ser cancelado.

Escuche el programa completo aquí:

