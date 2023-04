Nacional en el Metropolitano: Blog Deportivo, programa completo, 18 de abril de 2023

Este martes, 18 de abril, en Blog Deportivo estuvo Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, quien habló sobre el préstamo del estadio Metropolitano a Atlético Nacional para su duelo por Copa Libertadores.

"Nos comunicamos con la Alcaldía de Medellín y Atlético Nacional para ver si se podía cumplir con los recursos logísticos y se tomó que el partido se llevará a cabo, pero a puerta cerrada por el poco tiempo para evaluar riesgos", añadió Pumarejo.

Por otro lado, Boca Juniors no descarta a Villa para partido vs. Pereira pese a estar en juicio por violencia de género. El técnico Jorge Almirón esperará hasta última hora a Sebastián Villa, quien desde el lunes no entrena con el equipo porque está asistiendo a las audiencias en el caso.