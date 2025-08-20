Publicidad

Once Caldas en los cuartos de final: 20 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 20 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:23 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 20 de agosto de 2025:

  • Once Caldas venció a Huracán 3 goles contra 1 siendo el visitante. Con esto, clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.
  • Eliminado quedó Atlético Nacional de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar contra São Paulo y perder por penales.
  • Se debatió sobre el momento en el que David Ospina debió atajar penales ante el partido de Nacional Contra São Paulo.
  • América de Cali perdió dos goles por cero ante Fluminense en Brasil, sentenciando su eliminación de la Copa Suramericana.
  • Críticas desde Paraguay a Wilmar Roldán por el partido contra Racing donde el equipo uruguayo perdió 3 contra 1.
  • Luis Sinisterra es el nuevo jugador de Cruzeiro y dio primeras declaraciones tras aterrizar en Brasil.

Escuche el programa completo aquí:

