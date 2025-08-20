Once Caldas en los cuartos de final: 20 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 20, 2025 04:23 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 20 de agosto de 2025:
- Once Caldas venció a Huracán 3 goles contra 1 siendo el visitante. Con esto, clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.
- Eliminado quedó Atlético Nacional de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar contra São Paulo y perder por penales.
- Se debatió sobre el momento en el que David Ospina debió atajar penales ante el partido de Nacional Contra São Paulo.
- América de Cali perdió dos goles por cero ante Fluminense en Brasil, sentenciando su eliminación de la Copa Suramericana.
- Críticas desde Paraguay a Wilmar Roldán por el partido contra Racing donde el equipo uruguayo perdió 3 contra 1.
- Luis Sinisterra es el nuevo jugador de Cruzeiro y dio primeras declaraciones tras aterrizar en Brasil.
