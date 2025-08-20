Once Caldas en los cuartos de final: 20 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 20 de agosto de 2025:



Once Caldas venció a Huracán 3 goles contra 1 siendo el visitante. Con esto, clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Eliminado quedó Atlético Nacional de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar contra São Paulo y perder por penales.

Se debatió sobre el momento en el que David Ospina debió atajar penales ante el partido de Nacional Contra São Paulo.

América de Cali perdió dos goles por cero ante Fluminense en Brasil, sentenciando su eliminación de la Copa Suramericana.

Críticas desde Paraguay a Wilmar Roldán por el partido contra Racing donde el equipo uruguayo perdió 3 contra 1.

Luis Sinisterra es el nuevo jugador de Cruzeiro y dio primeras declaraciones tras aterrizar en Brasil.

Escuche el programa completo aquí: