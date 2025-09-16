¿Otro entrenador para Nacional? 16 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 16 de septiembre de 2025:



Javier Gandolfi estaría cerca de dejar su cargo como entrenador del Atlético Nacional, siendo el número 11 en los últimos 4 años y medio .

. En el cumpleaños número 40 de Dayro Moreno , se recordaron sus momentos más icónicos y el instante en el que él se convirtió en un ídolo.

, se recordaron sus momentos más icónicos y el instante en el que él se convirtió en un ídolo. El antropólogo Juan Fernando Rivera habló acerca del reconocimiento de Dayro Moreno y que se reflejó como fenómeno en todo el país.

habló acerca del reconocimiento de Dayro Moreno y que se reflejó como fenómeno en todo el país. Néstor Di Pierro, expresidente de Chacarita , dio fuertes declaraciones en contra de los jugadores de su equipo.

, dio fuertes declaraciones en contra de los jugadores de su equipo. Julián Vásquez, exjugador de América de Cali , dio explosivas declaraciones sobre la dirigencia del equipo y el momento que vive la mechita.

, dio explosivas declaraciones sobre la dirigencia del equipo y el momento que vive la mechita. Luis Sinisterra, futbolista colombiano, anotó su primer gol en Brasil con el Cruzeiro, ganando 2 - 1 contra el Bahía.

Escuche el programa completo aquí: