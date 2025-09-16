En vivo
¿Otro entrenador para Nacional? 16 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 16 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:47 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 16 de septiembre de 2025:

  • Javier Gandolfi estaría cerca de dejar su cargo como entrenador del Atlético Nacional, siendo el número 11 en los últimos 4 años y medio.
  • En el cumpleaños número 40 de Dayro Moreno, se recordaron sus momentos más icónicos y el instante en el que él se convirtió en un ídolo.
  • El antropólogo Juan Fernando Rivera habló acerca del reconocimiento de Dayro Moreno y que se reflejó como fenómeno en todo el país.
  • Néstor Di Pierro, expresidente de Chacarita, dio fuertes declaraciones en contra de los jugadores de su equipo.
  • Julián Vásquez, exjugador de América de Cali, dio explosivas declaraciones sobre la dirigencia del equipo y el momento que vive la mechita.
  • Luis Sinisterra, futbolista colombiano, anotó su primer gol en Brasil con el Cruzeiro, ganando 2 - 1 contra el Bahía.

Escuche el programa completo aquí:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
