¿Otro entrenador para Nacional? 16 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 16, 2025 04:47 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 16 de septiembre de 2025:
- Javier Gandolfi estaría cerca de dejar su cargo como entrenador del Atlético Nacional, siendo el número 11 en los últimos 4 años y medio.
- En el cumpleaños número 40 de Dayro Moreno, se recordaron sus momentos más icónicos y el instante en el que él se convirtió en un ídolo.
- El antropólogo Juan Fernando Rivera habló acerca del reconocimiento de Dayro Moreno y que se reflejó como fenómeno en todo el país.
- Néstor Di Pierro, expresidente de Chacarita, dio fuertes declaraciones en contra de los jugadores de su equipo.
- Julián Vásquez, exjugador de América de Cali, dio explosivas declaraciones sobre la dirigencia del equipo y el momento que vive la mechita.
- Luis Sinisterra, futbolista colombiano, anotó su primer gol en Brasil con el Cruzeiro, ganando 2 - 1 contra el Bahía.
Escuche el programa completo aquí: