Partido clave para Atlético Nacional: 12 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 12, 2025 05:02 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 12 de agosto de 2025:
- Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, expresó su motivación y lo importante que es para el equipo el partido contra Sao Paulo en Medellín este martes.
- En el partido de América vs. Fluminense en Cali de este martes, el director técnico de la mechita, Diego Gabriel Raimondi, se expresó sobre el compromiso y cómo llegan sus jugadores.
- En Manizales se disputará el partido de Once Caldas contra Huracán por la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana.
- Jhon Durán anotó su primer gol en una competencia oficial con el Fenerbahce.
- Con el juego de Chicó vs. La Equidad se dio por finalizada la sexta fecha de la liga colombiana.
Escuche el programa completo aquí: