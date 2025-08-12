Publicidad

Partido clave para Atlético Nacional: 12 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 12 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 05:02 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 12 de agosto de 2025:

  • Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, expresó su motivación y lo importante que es para el equipo el partido contra Sao Paulo en Medellín este martes.
  • En el partido de América vs. Fluminense en Cali de este martes, el director técnico de la mechita, Diego Gabriel Raimondi, se expresó sobre el compromiso y cómo llegan sus jugadores.
  • En Manizales se disputará el partido de Once Caldas contra Huracán por la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana.
  • Jhon Durán anotó su primer gol en una competencia oficial con el Fenerbahce.
  • Con el juego de Chicó vs. La Equidad se dio por finalizada la sexta fecha de la liga colombiana.

Escuche el programa completo aquí:

