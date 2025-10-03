Partidos amistosos previos al Mundial 2026: 3 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 3 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 3 de octubre de 2025:
- Se conoció la convocatoria de la Selección Colombia de mayores de cara a los amistosos contra México y Canadá.
- En la segunda fecha del Mundial Sub 20, Colombia empató 0 - 0 con Noruega, consiguiendo 4 puntos.
- En la Copa Argentina, River Plate se impuso 1 - 0 al Racing como visitante y Juanfer Quintero fue protagonista.
- En la Copa Libertadores Femenina, Independiente Santa Fe goleó 7 - 0 a Always Ready.
- En el partido de la Europa League contra Lille, el equipo AS Roma falló tres penales consecutivos.
Escuche el programa completo aquí: