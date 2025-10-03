Partidos amistosos previos al Mundial 2026: 3 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 3 de octubre de 2025:



Se conoció la convocatoria de la Selección Colombia de mayores de cara a los amistosos contra México y Canadá.

En la segunda fecha del Mundial Sub 20, Colombia empató 0 - 0 con Noruega , consiguiendo 4 puntos.

, consiguiendo 4 puntos. En la Copa Argentina, River Plate se impuso 1 - 0 al Racing como visitante y Juanfer Quintero fue protagonista.

como visitante y Juanfer Quintero fue protagonista. En la Copa Libertadores Femenina, Independiente Santa Fe goleó 7 - 0 a Always Ready .

. En el partido de la Europa League contra Lille, el equipo AS Roma falló tres penales consecutivos.

Escuche el programa completo aquí: