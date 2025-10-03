En vivo
Partidos amistosos previos al Mundial 2026: 3 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 3 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 3 de octubre de 2025:

  • Se conoció la convocatoria de la Selección Colombia de mayores de cara a los amistosos contra México y Canadá.
  • En la segunda fecha del Mundial Sub 20, Colombia empató 0 - 0 con Noruega, consiguiendo 4 puntos.
  • En la Copa Argentina, River Plate se impuso 1 - 0 al Racing como visitante y Juanfer Quintero fue protagonista.
  • En la Copa Libertadores Femenina, Independiente Santa Fe goleó 7 - 0 a Always Ready.
  • En el partido de la Europa League contra Lille, el equipo AS Roma falló tres penales consecutivos.

Escuche el programa completo aquí:

