¿Penal Millonarios vs. Pasto?: 11 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 11, 2025 05:22 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 11 de septiembre de 2025:
- Millonarios derrotó a Pasto 1 - 0 en el estadio El Campín, con un gol en el minuto 30' del encuentro.
- Camilo Ayala, técnico del Deportivo Pasto, habló sobre el partido que el equipo disputó frente a Millonarios, opinando sobre el polémico penal que no sancionaron a favor de su equipo.
- Jhon Jáder Durán quedaría fuera de las canchas al menos un mes debido a una lesión, explicó un periodista turco.
- En la etapa 18 de la Vuelta España, el ciclista italiano Filippo Ganna se ratificó como ganador de la etapa.
Escuche el programa completo aquí: