¿Penal Millonarios vs. Pasto?: 11 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 11 de septiembre de 2025:



Millonarios derrotó a Pasto 1 - 0 en el estadio El Campín , con un gol en el minuto 30' del encuentro.

Camilo Ayala, técnico del Deportivo Pasto, habló sobre el partido que el equipo disputó frente a Millonarios, opinando sobre el polémico penal que no sancionaron a favor de su equipo.

Jhon Jáder Durán quedaría fuera de las canchas al menos un mes debido a una lesión, explicó un periodista turco.

En la etapa 18 de la Vuelta España, el ciclista italiano Filippo Ganna se ratificó como ganador de la etapa.

Escuche el programa completo aquí: