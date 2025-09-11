En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Penal Millonarios vs. Pasto?: 11 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 11 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 05:22 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 11 de septiembre de 2025:

  • Millonarios derrotó a Pasto 1 - 0 en el estadio El Campín, con un gol en el minuto 30' del encuentro.
  • Camilo Ayala, técnico del Deportivo Pasto, habló sobre el partido que el equipo disputó frente a Millonarios, opinando sobre el polémico penal que no sancionaron a favor de su equipo.
  • Jhon Jáder Durán quedaría fuera de las canchas al menos un mes debido a una lesión, explicó un periodista turco.
  • En la etapa 18 de la Vuelta España, el ciclista italiano Filippo Ganna se ratificó como ganador de la etapa.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad