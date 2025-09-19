Polémica arbitral en la Libertadores: 19 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 19 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 19 de septiembre de 2025:
- Fuerte controversia arbitral en el partido Flamengo vs. Estudiantes, tras polémica decisión del árbitro colombiano Andrés Rojas.
- El ciclista profesional colombiano Egan Bernal, se refirió a su participación en la Vuelta España y del Mundial que se llevará a cabo en Ruanda.
- David González, director técnico del América de Cali, dio una rueda de prensa en la que habló sobre la actualidad del equipo y la previa al partido con Once Caldas.
- Nicolás Pimentel, gerente del Boyacá Chicó, dio detalles sobre la propuesta de la asamblea de la Dimayor de reducir de 20 a 18 los equipos que competirían en la Liga BetPlay.
Escuche el programa completo aquí: