Polémica arbitral en la Libertadores: 19 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 19 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 19 de septiembre de 2025:

  • Fuerte controversia arbitral en el partido Flamengo vs. Estudiantes, tras polémica decisión del árbitro colombiano Andrés Rojas.
  • El ciclista profesional colombiano Egan Bernal, se refirió a su participación en la Vuelta España y del Mundial que se llevará a cabo en Ruanda.
  • David González, director técnico del América de Cali, dio una rueda de prensa en la que habló sobre la actualidad del equipo y la previa al partido con Once Caldas.
  • Nicolás Pimentel, gerente del Boyacá Chicó, dio detalles sobre la propuesta de la asamblea de la Dimayor de reducir de 20 a 18 los equipos que competirían en la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí:

