En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Previa Colombia vs. Noruega: 2 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 2 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 2 de octubre de 2025:

  • Se conocieron las nóminas de las selecciones de Colombia y Noruega en la previa del partido en la Copa del Mundo Sub 20.
  • Cuba volvió a octavos de un Mundial Sub-20 después de más de una década, y consiguió su primer resultado positivo en un torneo mundial de la categoría, tras empatar contra Italia, el subcampeón.
  • Saldrá la convocatoria de los juegos preparatorios de la Copa del Mundo 2026.
  • Se analizó el juego de Colombia y Noruega en la previa del partido para el Mundial Sub 20.
  • Once Caldas y Medellín siguen escribiendo su historia en la Copa BetPlay tras eliminar al Pasto y Santa Fe, respectivamente.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad