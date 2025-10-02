Previa Colombia vs. Noruega: 2 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 2 de octubre de 2025:



Se conocieron las nóminas de las selecciones de Colombia y Noruega en la previa del partido en la Copa del Mundo Sub 20.

en la previa del partido en la Copa del Mundo Sub 20. Cuba volvió a octavos de un Mundial Sub-20 después de más de una década , y consiguió su primer resultado positivo en un torneo mundial de la categoría, tras empatar contra Italia, el subcampeón.

, y consiguió su primer resultado positivo en un torneo mundial de la categoría, tras empatar contra Italia, el subcampeón. Saldrá la convocatoria de los juegos preparatorios de la Copa del Mundo 2026.

de la Copa del Mundo 2026. Se analizó el juego de Colombia y Noruega en la previa del partido para el Mundial Sub 20.

en la previa del partido para el Mundial Sub 20. Once Caldas y Medellín siguen escribiendo su historia en la Copa BetPlay tras eliminar al Pasto y Santa Fe, respectivamente.

