Previa Colombia vs. Noruega: 2 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 2 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 2 de octubre de 2025:
- Se conocieron las nóminas de las selecciones de Colombia y Noruega en la previa del partido en la Copa del Mundo Sub 20.
- Cuba volvió a octavos de un Mundial Sub-20 después de más de una década, y consiguió su primer resultado positivo en un torneo mundial de la categoría, tras empatar contra Italia, el subcampeón.
- Saldrá la convocatoria de los juegos preparatorios de la Copa del Mundo 2026.
- Se analizó el juego de Colombia y Noruega en la previa del partido para el Mundial Sub 20.
- Once Caldas y Medellín siguen escribiendo su historia en la Copa BetPlay tras eliminar al Pasto y Santa Fe, respectivamente.
Escuche el programa completo aquí: