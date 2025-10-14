En vivo
Previa de Colombia vs. Canadá: 14 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 14 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 14 de octubre de 2025:

  • Brasil perdió 3 - 2 frente a Japón en el partido amistoso que se jugó en Tokio para el Mundial 2026.
  • Una impactante escena se presentó en el torneo juvenil con el equipo Américas Sub 17, donde jugadores agredieron e hirieron a un árbitro.
  • En la fecha 15 de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín derrotó a Once Caldas 5 - 1.
  • El director técnico del Deportivo Independiente Medellín Alejandro Restrepo se refirió al éxito del equipo en la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí:

