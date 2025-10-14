Previa de Colombia vs. Canadá: 14 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 14 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 14 de octubre de 2025:
- Brasil perdió 3 - 2 frente a Japón en el partido amistoso que se jugó en Tokio para el Mundial 2026.
- Una impactante escena se presentó en el torneo juvenil con el equipo Américas Sub 17, donde jugadores agredieron e hirieron a un árbitro.
- En la fecha 15 de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín derrotó a Once Caldas 5 - 1.
- El director técnico del Deportivo Independiente Medellín Alejandro Restrepo se refirió al éxito del equipo en la Liga BetPlay.
Escuche el programa completo aquí: