Previa de Colombia vs. Canadá: 14 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Brasil perdió 3 - 2 frente a Japón en el partido amistoso que se jugó en Tokio para el Mundial 2026.

Una impactante escena se presentó en el torneo juvenil con el equipo Américas Sub 17, donde jugadores agredieron e hirieron a un árbitro.

. En la fecha 15 de la Liga BetPlay, el Deportivo Independiente Medellín derrotó a Once Caldas 5 - 1 .

. El director técnico del Deportivo Independiente Medellín Alejandro Restrepo se refirió al éxito del equipo en la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: