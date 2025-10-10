Previa del partido Colombia - México: 10 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 10 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 10 de octubre de 2025:
- Ignacio Ambriz, director técnico del Club León, se refirió a su paso por el equipo y habló de James Rodríguez.
- Xavi Hernández, campeón del mundo con España en el Mundial del 2010, dio detalles acerca de la Selección Colombia y elogió a Luis Díaz.
- La Selección Colombia dio una rueda de prensa en la previa a su encuentro con México el próximo sábado.
- La Selección de Brasil goleó a Corea del Sur 3 - 0 en el juego de preparación, y Perú empató con Japón 1 - 1.
- Se conocieron los primeros videos de la entrevista que le realizó Jorge Valdano a Kykian Mbappé en Movistar Plus.
Escuche el programa completo aquí: