En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Previa del partido Colombia - México: 10 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 10 de octubre de 2025.

Blog Deportivo podcast
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 10 de octubre de 2025:

  • Ignacio Ambriz, director técnico del Club León, se refirió a su paso por el equipo y habló de James Rodríguez.
  • Xavi Hernández, campeón del mundo con España en el Mundial del 2010, dio detalles acerca de la Selección Colombia y elogió a Luis Díaz.
  • La Selección Colombia dio una rueda de prensa en la previa a su encuentro con México el próximo sábado.
  • La Selección de Brasil goleó a Corea del Sur 3 - 0 en el juego de preparación, y Perú empató con Japón 1 - 1.
  • Se conocieron los primeros videos de la entrevista que le realizó Jorge Valdano a Kykian Mbappé en Movistar Plus.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad