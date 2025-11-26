Previa del partido Nacional vs. Junior: 26 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 26 de noviembre de 2025:



En la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Santa Fe cayó ante Tolima 2 - 1 .

. El futbolista colombiano Sebastián Villa confirmó su salida del Rivadavia en una entrevista.

en una entrevista. El colombiano Neyser Vilarreal será el nuevo jugador del equipo brasileño Cruzeiro .

. El mediocampista del América Luis Paz fue víctima de un fleteo en Cali , luego de hacer un retiro de dinero.

, luego de hacer un retiro de dinero. Nacional se enfrentará a Junior en el Estadio Ditaires, en Itagüí, para disputar la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: