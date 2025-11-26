Previa del partido Nacional vs. Junior: 26 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 26 de noviembre de 2025:
- En la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Santa Fe cayó ante Tolima 2 - 1.
- El futbolista colombiano Sebastián Villa confirmó su salida del Rivadavia en una entrevista.
- El colombiano Neyser Vilarreal será el nuevo jugador del equipo brasileño Cruzeiro.
- El mediocampista del América Luis Paz fue víctima de un fleteo en Cali, luego de hacer un retiro de dinero.
- Nacional se enfrentará a Junior en el Estadio Ditaires, en Itagüí, para disputar la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
Escuche el programa completo aquí: