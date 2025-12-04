Previa del sorteo del Mundial 2026: 4 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 4 de diciembre de 2025:



El Deportes Tolima se convirtió en el primer finalista de la Liga BetPlay luego de que no se presentaran goles en el partido ante Bucaramanga.

luego de que no se presentaran goles en el partido ante Bucaramanga. Junior se enfrentará a América a las 8:30 de la noche para disputarse lo que podría ser su paso a la final de la Liga BetPlay.

para disputarse lo que podría ser su paso a la final de la Liga BetPlay. Mañana será el sorteo del Mundial 2026 y Radamel Falcao ya se encuentra en Washington para conocer los resultados.

y Radamel Falcao ya se encuentra en Washington para conocer los resultados. El exárbitro de fútbol italiano Pierluigi Collina habló de varios temas arbitrales en la previa del sorteo del Mundial 2026.

Escuche el programa completo aquí: