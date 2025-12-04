Previa del sorteo del Mundial 2026: 4 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 4 de diciembre de 2025:
- El Deportes Tolima se convirtió en el primer finalista de la Liga BetPlay luego de que no se presentaran goles en el partido ante Bucaramanga.
- Junior se enfrentará a América a las 8:30 de la noche para disputarse lo que podría ser su paso a la final de la Liga BetPlay.
- Mañana será el sorteo del Mundial 2026 y Radamel Falcao ya se encuentra en Washington para conocer los resultados.
- El exárbitro de fútbol italiano Pierluigi Collina habló de varios temas arbitrales en la previa del sorteo del Mundial 2026.
Escuche el programa completo aquí: