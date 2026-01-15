¿Qué pasó con el Cúcuta en hotel de Uruguay? 15 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 15 de enero de 2026:



Junior se enfrentará a Santa Fe en el primer duelo de la Superliga BetPlay a las 7:30 de la noche.

a las 7:30 de la noche. El Cúcuta Deportivo sorprendió al vencer a San Lorenzo 1 - 0 en el juego de preparación, siendo Luifer Hernández el anotador del único gol del equipo.

Luifer Hernández, futbolista del Cúcuta Deportivo , se pronunció sobre su destacada actuación en un partido amistoso contra San Lorenzo.

, se pronunció sobre su destacada actuación en un partido amistoso contra San Lorenzo. Real Madrid quedó eliminado de los octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete.

de la Copa del Rey ante Albacete. Millonarios empató ante Boca Juniors sin goles en su segundo juego de preparación internacional.

en su segundo juego de preparación internacional. Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, habló sobre lo ocurrido en el hotel donde se hospedaron los jugadores del equipo.

