¿Qué pasó con el Cúcuta en hotel de Uruguay? 15 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 15 de enero de 2026:
- Junior se enfrentará a Santa Fe en el primer duelo de la Superliga BetPlay a las 7:30 de la noche.
- El Cúcuta Deportivo sorprendió al vencer a San Lorenzo 1 - 0 en el juego de preparación, siendo Luifer Hernández el anotador del único gol del equipo.
- Luifer Hernández, futbolista del Cúcuta Deportivo, se pronunció sobre su destacada actuación en un partido amistoso contra San Lorenzo.
- Real Madrid quedó eliminado de los octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete.
- Millonarios empató ante Boca Juniors sin goles en su segundo juego de preparación internacional.
- Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, habló sobre lo ocurrido en el hotel donde se hospedaron los jugadores del equipo.
