Racismo en el fútbol femenino: 14 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 14 de agosto de 2025:



Carlos Hernández, director técnico del América femenino, se pronunció tras el episodio de racismo durante el partico contra Santa Fe en El Campín.

se pronunció tras el episodio de racismo durante el partico contra Santa Fe en El Campín. Tras el inicio de la fecha 7 del fútbol colombiano, Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali , expresó su alivio para con la hinchada.

, expresó su alivio para con la hinchada. Franco Mastantuono es el nuevo refuerzo del Real Madrid para esta temporada.

es el nuevo refuerzo del Real Madrid para esta temporada. Tolima fue eliminado por el Real Cundinamarca de la Copa BetPlay ganando la serie 3 contra 1.

