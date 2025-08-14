Publicidad

Racismo en el fútbol femenino: 14 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 14 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 04:28 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 14 de agosto de 2025:

  • Carlos Hernández, director técnico del América femenino, se pronunció tras el episodio de racismo durante el partico contra Santa Fe en El Campín.
  • Tras el inicio de la fecha 7 del fútbol colombiano, Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, expresó su alivio para con la hinchada.
  • Franco Mastantuono es el nuevo refuerzo del Real Madrid para esta temporada.
  • Tolima fue eliminado por el Real Cundinamarca de la Copa BetPlay ganando la serie 3 contra 1.

Escuche el programa completo aquí:

