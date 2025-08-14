Racismo en el fútbol femenino: 14 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 14, 2025 04:28 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 14 de agosto de 2025:
- Carlos Hernández, director técnico del América femenino, se pronunció tras el episodio de racismo durante el partico contra Santa Fe en El Campín.
- Tras el inicio de la fecha 7 del fútbol colombiano, Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, expresó su alivio para con la hinchada.
- Franco Mastantuono es el nuevo refuerzo del Real Madrid para esta temporada.
- Tolima fue eliminado por el Real Cundinamarca de la Copa BetPlay ganando la serie 3 contra 1.
Escuche el programa completo aquí: