Reacción de James tras partido vs. Canadá: 15 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 15 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 15 de octubre de 2025:
- En el cierre de los partidos amistosos previos al Mundial 2026, Colombia empató con Canadá 0 - 0.
- Diego Placente, director técnico de Argentina Sub 20, dio una rueda de prensa sobre la semifinal del Mundial, en la que su equipo enfrentará a la Selección Colombia.
- En la fecha 15 de la Liga BetPlay, Nacional se impuso ante Cali 2 - 1.
- Millonarios enfrentará a Pereira a las 6:20 de la tarde en la fecha 15 de la Liga BetPlay.
- Reinaldo Rueda, exseleccionador de Colombia, habló acerca de lo que le diría a Colombia para afrontar la semifinal del Mundial Sub 20.
- David Peña, abogado del árbitro agredido en el Torneo Internacional Las Américas, dio detalles sobre lo que está sucediendo con el caso.
Escuche el programa completo aquí: