Reacción de James tras partido vs. Canadá: 15 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 15 de octubre de 2025:



En el cierre de los partidos amistosos previos al Mundial 2026, Colombia empató con Canadá 0 - 0 .

. Diego Placente, director técnico de Argentina Sub 20 , dio una rueda de prensa sobre la semifinal del Mundial, en la que su equipo enfrentará a la Selección Colombia.

, dio una rueda de prensa sobre la semifinal del Mundial, en la que su equipo enfrentará a la Selección Colombia. En la fecha 15 de la Liga BetPlay , Nacional se impuso ante Cali 2 - 1 .

. Millonarios enfrentará a Pereira a las 6:20 de la tarde en la fecha 15 de la Liga BetPlay.

en la fecha 15 de la Liga BetPlay. Reinaldo Rueda, exseleccionador de Colombia , habló acerca de lo que le diría a Colombia para afrontar la semifinal del Mundial Sub 20.

, habló acerca de lo que le diría a Colombia para afrontar la semifinal del Mundial Sub 20. David Peña, abogado del árbitro agredido en el Torneo Internacional Las Américas, dio detalles sobre lo que está sucediendo con el caso.

