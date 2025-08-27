Semana intensa para el fútbol colombiano: 27 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 27, 2025 04:25 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de agosto de 2025:
- Tras partido del Real Cartagena contra Millonarios, Roberto Camargo y Hernán Torres, directores técnicos de los equipos, dieron sus percepciones del encuentro.
- Jorge Ramírez, analista arbitral, analizó la participación arbitral de David Espinosa en el juego Real Cartagena - Millonarios.
- El jugador Luis Díaz habló de su paso por el Bayern Múnich en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol.
- El equipo UAE Team Emirates fue el ganador de la quinta etapa de la Vuelta España, mientras que Egan Bernal descendió de posición en la competencia.
Escuche el programa completo aquí: