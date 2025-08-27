Publicidad

Semana intensa para el fútbol colombiano: 27 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 27 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 04:25 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de agosto de 2025:

  • Tras partido del Real Cartagena contra Millonarios, Roberto Camargo y Hernán Torres, directores técnicos de los equipos, dieron sus percepciones del encuentro.
  • Jorge Ramírez, analista arbitral, analizó la participación arbitral de David Espinosa en el juego Real Cartagena - Millonarios.
  • El jugador Luis Díaz habló de su paso por el Bayern Múnich en el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol.
  • El equipo UAE Team Emirates fue el ganador de la quinta etapa de la Vuelta España, mientras que Egan Bernal descendió de posición en la competencia.

Escuche el programa completo aquí:

