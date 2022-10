14 de octubre de 2022 – Blu 4.0, programa completo

Este viernes, 14 de octubre, estuvo en Blu 4.0 Miguel Mcallister, nuevo integrante en Shark Tank Colombia, quien comentó de su papel en el programa.

"Al final de la universidad teníamos la oportunidad de hacer un intercambio y me salió a Barcelona. Me fui y ahí me contrató una persona de mi misma edad que estaba en una compañía que hacía portales web", indicó.

También, Fabio Ardila, digital advisory director LATAM de Keyrus, habló sobre las soluciones que brinda la humanización de la data en la solución de problemas en el mundo digital.

"El servicio al cliente es la mejor forma de vender", comentó.

Asimismo, Santiago Echeverri, director de contenidos del SOFA, comentó sobre este evento que va del 13 al 17 de octubre en Bogotá.

"Es una feria muy variada, especialmente este año. Hay un montón de conferencias, juegos, invitados especiales", agregó.

Por otro lado, Diego Maldonado, global head of rights management en ONErpm, habló sobre la transformación digital de la industria musical en Colombia.

Escuche el programa completo de Blu 4.0: