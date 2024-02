Día Internacional de la Energía: 14 de febrero de 2024, Blu 4.0 - programa completo

Este miércoles en Blu 4.0 estuvo Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México, quien habló sobre Alianza In y los retos de regulación y de expansión de las plataformas que integran la economía digital de Alianza In.

"Por ejemplo en el caso de Uber, funciona la plataforma, pero no hay una regulación. Yo creo que tenemos que tener un diálogo abierto", dijo.

Por su parte, Patricia García, country manager para Colombia y Perú de CleanLight, analizó el Día Internacional de la Energía, una iniciativa global para concienciar sobre la importancia de este bien en nuestra vida cotidiana.