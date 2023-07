El Ministerio de las TIC: Blu 4.0, programa completo, 18 de julio de 2023

Este martes, 18 de julio, en Blu 4.0 estuvo Sindey Bernal, viceministra de las TIC, quien habló sobre el ministerio.

“Mi sueño era hacer parte del Ministerio de las TIC. Hace 10 años me presenté a concurso y me dijeron que no por no ser ingeniera", añadió Bernal.

Por otro lado, Mariana Muñoz, directora de competitividad de Bogotá-Región, habló sobre la Ruta Bogotá Alto Impacto que invertirá más de 60.000 millones para apoyar empresas bogotanas.

"Estamos apoyando temas de innovación que pueden mejorar la competitividad y la productividad", dijo Muñoz.

Además, Emilio Pardo, country manager de Bitso Colombia, habló sobre por qué las criptomonedas son monedas seguras.

"Tengo que tener claro que a mayor riesgo mayor rentabilidad", añadió Pardo.