Regresan Los 50 de Joselito: 7 de diciembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

En la emisión de Blu 4.0 del domingo 7 de noviembre, Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso presentan un recorrido por la música, la gastronomía, la tecnología y el emprendimiento que marcan la agenda de la semana. Estos son los invitados y temas del episodio:



La agrupación bogotana repasa sus 25 años de trayectoria, el origen de su propuesta para revivir clásicos tropicales de los años 40 y 50, y cómo su estilo festivo se ganó un lugar en la cultura popular. Chef Chris Carpentier: El reconocido cocinero chileno habla de “i Latina”, la marca con la que ha explorado la diversidad culinaria del continente. Explica cómo los sabores y tradiciones latinoamericanas se convierten en experiencias que trascienden fronteras.

