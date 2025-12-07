Regresan Los 50 de Joselito: 7 de diciembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

En la emisión de Blu 4.0 del domingo 7 de noviembre, Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso presentan un recorrido por la música, la gastronomía, la tecnología y el emprendimiento que marcan la agenda de la semana. Estos son los invitados y temas del episodio:
- Los 50 de Joselito: La agrupación bogotana repasa sus 25 años de trayectoria, el origen de su propuesta para revivir clásicos tropicales de los años 40 y 50, y cómo su estilo festivo se ganó un lugar en la cultura popular.
- Chef Chris Carpentier: El reconocido cocinero chileno habla de “i Latina”, la marca con la que ha explorado la diversidad culinaria del continente. Explica cómo los sabores y tradiciones latinoamericanas se convierten en experiencias que trascienden fronteras.
- Carlos Pino – Salesforce Field Service: El especialista detalla la transformación digital de Aguas Andinas en Chile gracias a la tecnología en la nube. Explica cómo la plataforma permite coordinar operaciones en tiempo real, optimizar recursos y mejorar la respuesta al usuario.
- Feria EVA Christmas Edition: El equipo de emprendimiento presenta la edición decembrina de EVA, que reunirá más de 520 marcas, experiencias sensoriales, música y actividades culturales. También anticipan el impacto económico esperado y las tendencias que marcarán la temporada.
- Juan Carlos Yepes – Tendencias empresariales: El consultor analiza los modelos de negocio que están tomando fuerza en América Latina, cómo competir en un mercado cada vez más digital y qué deben tener en cuenta las empresas para innovar de forma sostenible.
- Noticias de tecnología: El programa cierra con un resumen de los lanzamientos, avances y novedades que movieron el mundo tech durante la semana.