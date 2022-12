Actriz prefirió publicar fotos íntimas para evitar extorsión

Según publicó Carmen Aub en su Instagram, una periodista le habría pedido dinero para no compartir las imágenes comprometedoras del pasado de la actriz en las que aparece completamente desnuda.



“Una ‘reportera’ me pidió $1,000 dólares para disque frenar estas fotos viejísimas. Mejor se las doy gratis y ese dinero lo doné a #lovehealsfoundation”, escribió.



La artista no se dejó chantajear, por lo que decidió publicar las fotografías en su cuenta oficial editadas con emoticones para que la red social no las censure.

Publicidad