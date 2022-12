Alcalde de Ituango desmiente a Uribe: No hay grupos cerca de Hidroituango

Publicidad

En un consejo de seguridad realizado en Ituango, Antioquia, el alcalde de ese municipio Hernán Darío Álvarez aseguró que no existen grupos al margen de la ley rodeando la represa y llegaron a la conclusión que hay presencia de algunos desmovilizados de las Farc, pero que no se han registrado hechos que alteren el orden público.



Por su parte, el gerente del IDEA, Mauricio Tobón, manifestó que no hay presencia de grupos al margen de la ley en esta zona desde hace varios meses.



“Verificamos con EPM y el consorcio constructor de Hidroituango que no se presenta ningún problema de orden público con integrantes de las Farc o de otro grupo, desde hace varios meses”, señaló Tobón.



Estos pronunciamientos se dan luego de que el senador Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de Twitter, denunciara que grupos armados de las Farc hacían presencia en la represa de Hidroituango, al norte de departamento.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias.



- El papa Francisco pedirá este domingo por su viaje a Colombia durante el tradicional Ángelus en la Plaza San Pedro.



- La precandidata a la presidencia Piedad Córdoba se encuentra en Argentina y desde ese país aseguró que es preocupante como los estados latinoamericanos han hecho uso de la fuerza excesiva para controlar las manifestaciones.



- Preocupación por amenazas de muerte a varios periodistas en Palmira, Valle del Cauca. En lo corrido del tres comunicadores han reportado amenazas de muerte.



- Aumenta el número de víctimas que deja la tormenta tropical Lidia en su paso por México.



- España dio un paso hacia el Mundial de Rusia 2018 al derrotar 3-0 a Italia con un doblete de Francisco Alarcón 'Isco', en partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu.



- La Selección Brasil llegará este domingo a Barranquilla para preparar el partido del martes próximo ante Colombia.