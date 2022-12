Alcaldes piden a Gobierno más derechos para las víctimas que para delincuentes

Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la solución para el problema carcelario no es sacar de prisión a los delincuentes pues, según afirmó, las personas dejadas en libertad vuelven a sus andanzas.



“Hay una posición muy diferente entre el Gobierno, los alcaldes y el fiscal. El problema de hacinamiento no se puede solucionar liberando a personas que han cometido delitos graves”, expresó.



Gutiérrez enfatizó en que los alcaldes de las ciudades principales expresaron al Gobierno esas inquietudes y manifestaron que se debe derogar las leyes que permite excarcelaciones masivas.



De otro lado, el secretario de Gobierno de Bogotá, Daniel Mejía, dijo que es necesario formular una política criminal que realmente defienda los derechos de los ciudadanos y no favorezca a los delincuentes.



“Aquí hay una evidencia que venimos mostrando sobre las cifras de reincidencia criminal. Hay un hombre que tiene 29 capturas en el último año. Aquí hay delincuentes de carrera que terminan en la calle, a pesar de los delitos que cometen”, expresó.



Agregó que es necesario que los delincuentes reincidentes sean tratados como tal, ir a la cárcel y no ser dejados en libertad.



Los alcaldes de las principales ciudades del país, agremiados en Asocapitales, se reunieron este jueves con el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para expresar su preocupación por las leyes que permiten la salida de miles de sindicados de las cárceles colombianas por vencimiento de términos.



Los mandatarios y el jefe del ente acusador piden al Gobierno Nacional que tumbe las leyes 1760 del 2015 y la 1786 del 2016, que han permitido la salida de más de 5 mil reclusos de las cárceles del país.



“Más de 5 mil personas se han visto beneficiadas con la libertad y cerca de 700 de esas personas ya son nuevamente reincidentes. El 20 % de ellas en hurto, es decir, salieron de los centros de reclusión a delinquir”, expresó Martínez.

Aquí la entrevista con Gutiérrez y Mejía:

Por su parte, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, defendió la posición del Gobierno Nacional en la materia, pese a que manifestó que la preocupación de los alcaldes es legítima.

“Si una persona que recupera su libertad está en la calle delinquiendo es porque la Fiscalía no ha logrado evidenciar a los jueces que esa persona es culpable”, puntualizó.

Escuche aquí la entrevista completa con el viceministro.