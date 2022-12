Alcaldía de Medellín venderá bloque 27 de la Mayorista afectado por incendio

Alrededor de 30 días se tardará el proceso de avalúo del bloque de 5 mil metros cuadrados, cuya estructura sufrió grandes afectaciones no recuperables tras el incendio del 9 de julio.



La conflagración acabó con los locales de por lo menos 400 comerciantes, motivo por el que ya no aplica el anterior avalúo en el que se había determinado que cada metro cuadrado tenía un costo de 12 millones de pesos.



Lea también: Interpondrían tutela para garantizar derechos de afectados en la Mayorista



El presidente del Concejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri, confirmó que ya recibieron el concepto de la Contraloría, ente que señaló que el lote puede ser vendido a los comerciantes, a la copropiedad o a personas del común.



El concejal advirtió que ya se adelantan los respectivos trámites con tres compañías de renombre que harán el avalúo y dijo que también pedirán concepto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi si es necesario, para que no ocurra lo mismo que con la venta del bloque 24, con el que se incurrió en detrimento patrimonial.



Publicidad