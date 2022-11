Alerta en Medellín por uso de suplemento nutricional sin aprobación del Invima

La alerta inició porque, a través de la línea telefónica Salvavidas, pacientes y médicos reportaron al Centro de Estudios de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de Antioquia, síntomas como sangrado y mareos, después de haber consumido un suplemento nutricional conocido como Vitacerebrina francesa.



El coordinador de este Centro, Andrés Zuluaga, explicó que el producto, al parecer, fue falsificado para su comercialización, ante la alerta sanitaria emitida por parte del Invima en 2016. Además, confirmó que los primeros cinco casos que reportaron estos síntomas fueron causados por el consumo de este suplemento y están en proceso de confirmar varios casos más.



Hasta ahora, los médicos de la Universidad de Antioquia no han identificado la composición del suplemento y otros efectos secundarios en el organismo, pero están alertando a la ciudadanía para que no consuma este producto porque no está certificado.