Anahí envió sentido mensaje amor y paz para Colombia en medio de primer concierto de RBD en Medellín

A pesar de la lluvia y el frío que se registra por estos días en Medellín, los miles de seguidores que llegaron de todo el país para ver a la banda RBD en el Atanasio Girardot vivieron una noche inolvidable.

Para los 40.000 asistentes esta es una oportunidad que no se va a repetir y por eso llegaron desde diferentes ciudades para ver a ese grupo que marcó su infancia y adolescencia y que no se presentaba en el país desde hace 18 años.

"Es de verdad con piel el sueño a esa adolescente de 14 y 15 años que no tenía una boleta para entonces, es cumplir ese sueño es sentir esas maripositas, "Eso es un evento que no se va a volver a repetir y nosotros los que vimos la novela y no pudimos ir al concierto, cuando fue hace mucho tiempo en Colombia, pues teníamos ese sueño pendiente", "Son 15 años esperándolo para poderlo volver a ver porque ya es la segunda vez que lo veo y pues quería verlos de cerquita", dijeron algunos de los fanáticos.

Pero la emoción fue más grande cuando Anahí salió al escenario vistiendo una camisa que dicen "Colombia Tierra Querida" y dedicó unas sentidas palabras para el país, aludiendo a la lluvia y pidiendo que llueva la paz que tanto necesita el mundo.

Publicidad

En la noche de este sábado se llevará a cabo el segundo de los cuatro conciertos programados en la ciudad durante este puente festivo, para ello las autoridades han desplegado un operativo con más de 1.500 hombres y mujeres en los alrededores del estadio y zonas turísticas para garantizar la seguridad de propios y visitantes.

Vea también