ANLA controvierte informe de Contraloría sobre Hidroituango

A través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) respondió a una serie de señalamientos realizados por la Contraloría General de la República sobre la crisis que se ha presentado en la Hidroeléctrica de Ituango.

Señala que son inexactos y reitera que la licencia ambiental no fue concedida por la ANLA, pues la entidad inició su existencia desde 2011 y, al contrario, fue dada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial del momento

Añade que la licencia ha sido demandada ante el Consejo de Estado, desde donde se negó la medida cautelar solicitada.

“Al considerar el despacho que en el contexto de la argumentación plasmada en la solicitud de suspensión provisional no advirtió que con la expedición de la licencia ambiental se hubiesen desconocido las normas que regulan el trámite y procedimiento para la formación del acto administrativo que la contiene”, dice.

Advierte que tienen en su poder certificaciones expedidas por el Ministerio del Interior, dejando constancia que no existían comunidades indígenas o afros y que no era competencia del ministerio de la época ni de la misma ANLA. En la información insiste que además de llevar a cabo las investigaciones, no considera que se le endilguen responsabilidades que no van al caso.

“En relación con los hallazgos de la CGR, muy respetables, y no todos relacionados con la contingencia, es necesario preguntarse porque los mismos no fueron detectados en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 20113, 2014, 2015, 2016, 2017, como resultado de las auditorías que realizan cada año, y aparecen en la actualidad dando a conocer situaciones del 2009 que incluso ya se encuentran prescritas”, señala.

Concluye manifestando que existen nueve investigaciones sancionatorias, de las cuales seis están en etapa probatoria, para que a final del año puedan tomarse decisiones de fondo.

