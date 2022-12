Aprueban modificar medida de aseguramiento del exparamilitar 'Pedro Bonito'

Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín avaló la modificación presentada por la defensa del excomandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias 'Pedro Bonito' para sustituir la medida de aseguramiento que existe en su contra.

De acuerdo con el magistrado Olimpo Castaño, el postulado cumplió la pena carcelaria de 8 años, ha entregado inmuebles y recursos, y ha participado en programas de resocialización.

Por ello, Raúl Emilio Hasbún podría recuperar su libertad si continúa compareciendo ante la justicia ordinaria y transicional.

Sin embargo, el ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia no recuperará su libertad por el momento porque en su contra existen dos fallos condenatorios que no han sido suspendidas por la justicia ordinaria.