Artículo alertaba sobre supuesta relación de Gustavo Villegas con ‘La Oficina’

El periodista Juan Diego Restrepo, quien escribió el artículo , indicó que la relación cercana entre Villegas, cuando se desempeñaba como funcionario en la alcaldía de Alonso Salazar, y alias ‘Rogelio’, comenzó a generar ciertas sospechas, pues afirma que el exfuncionario “hacía una defensa muy férrea sobre él”.



“Extrañamente Villegas siempre decía que alias ‘Rogelio’ estaba bien, que iba a responder a la justicia pero acabó en Argentina entregándose a la DEA y ahora está en Estados Unidos”, explicó Restrepo.



El periodista se refirió también a las suspicacias que le generó la relación de Villegas, no solo con alias ‘Rogelio’, sino con otros desmovilizados que hicieron parte de la Corporación Democracia, considerada por la Fiscalía, según Restrepo, como “el brazo político de la Oficina de Envigado”.



“Sin ánimo de sindicación me pregunté si había una relación muy estrecha con esa estructura criminal, con alguno de sus mandos y me parecía que era inconveniente que fuera secretario de seguridad y así lo escribí en diciembre”, afirma el periodista.