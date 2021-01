Asesinan a Linda Díaz, líder social de Cáceres, Antioquia

Defensores de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por el asesinato de la líder social Linda Díaz Romero la noche del pasado martes en Cáceres, sector Guarumo. Al parecer, el delito habría sido cometido por grupos armados que delinquen en la zona, quienes la atacaron con arma de fuego.

La reconocida líder y defensora de derechos era ex aspirante al Concejo de Cáceres y hacía parte de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque, donde ayudaba con alternativas para el sustento de los habitantes del territorio.

Yesid Zapata, del proceso social de garantías, señaló que pesar de las múltiples denuncias, alertas y llamados que se ha hecho a las autoridades y al Gobierno Nacional , aún se siguen presentando estos hechos de violencia, además de desaparición forzada y desplazamientos.

“Realmente no hay una voluntad política para proteger a los líderes sociales. Queremos responsabilizar al Presidente a la Gobernación de Antioquia porque no escuchan el llamado y las acciones que emprenden son paños de agua tibia ante esta situación de crisis”, señaló Zapata.

Este hecho se convierte en el primer asesinato de un líder social en el Bajo Cauca y el segundo en Antioquia este 2021.