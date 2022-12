Así puede cuidar a su mascota durante las festividades decembrinas

Llega diciembre y con él, las fiestas y el ruido. Según veterinarios de la Universidad CES, los animales en estas fechas pueden sufrir desde problemas de desorientación hasta abortos, o en el peor de los casos, muerte súbita.



La médica veterinaria Susana Lopreto explica que por el uso de la pirotecnia, el cual aumenta en esta época, la fauna silvestre y los animales domésticos llegan a padecer miedo excesivo y es así como, por ejemplo, muchas aves y sus crías mueren.



“El animal puede presentar taquicardia, temblor, angustia, desorientación, aturdimiento, aborto, convulsión y hasta la muerte súbita. Además, por la curiosidad intentan interactuar con la pólvora y se pueden generar heridas, quemaduras, mutilaciones y ceguera”, afirma la médica.



Por lo anterior, más allá de la medicación, son varias las recomendaciones que se pueden seguir para que los animales no se vean afectados:



-Las esencias florales pueden ayudar a tranquilizarlos, se aconseja suministrarlas en el bebedero.



-Escuchar música clásica y sonidos relajantes es una manera de calmarlos.



-No los arrope ni amarre, esto puede generarles más temor y ansiedad.



-Brinde a su mascota un espacio de refugio cuando esté ansioso.



-Bloquee el acceso del animal a puertas y ventanas, pues buscará huir.



Si se presentan heridas por pólvora, utilice una toalla húmeda para cubrirlo y llévelo al servicio de urgencias.