Brasileños agradecieron la solidaridad tras la tragedia: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al acto de homenaje que se rindió en el estadio Atanasio Girardot para despedir a los 71 muertos que dejó la tragedia del vuelo de Chapecoense.



“Es imposible que no se salgan las lágrimas, desde horas antes del homenaje es igual al ambiente que se sentía desde que sucedió la tragedia (…) Ayer de manera espontánea vimos tanta gente que se tuvieron que cerrar las puertas porque no cabían más personas”, dijo Gutiérrez.



El alcalde indicó que los miembros de la delegación brasileña que asistieron al homenaje manifestaron su agradecimiento a quienes participaron de él, y mostraron su asombro por la solidaridad expresada desde todos los rincones colombianos ante semejante tragedia.



“La gente no podía dela emoción, no podía con las lágrimas, ellos se preguntaban cómo, como colombianos podíamos sentir algo así por gente que no cocíamos, lo bueno es resaltar la solidaridad, lo peor que le puede pasar a un país es la indiferencia”, dijo Gutiérrez señalando que la comunidad se volcó a ayudar apenas se enteró del accidente.



“En medio de tanto dolor lo de ayer es un bálsamo para el alma, esto llego a todo el mundo, gracias a la gente, gracias a Colombia, me siento muy orgulloso, de pertenecer a esta ciudad como ciudadano”, agregó el alcalde.



Gutiérrez concluyó señalando que es muy importante resaltar el gesto de la comunidad y envió un mensaje a los niños que participaron en esta ceremonia simbólica, invitándolos a no abandonar la solidaridad que se despertó en ellos con esta tragedia que dejó 71 muertos y 6 heridos.