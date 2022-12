Capturan a Sergio Zuluaga, contralor de Antioquia

De acuerdo con el ente acusador, el contralor Sergio Zuluaga y tres hermanas del ex gerente del hospital La María de Medellín, William Marulanda, se practicaron varias cirugías estéticas en la ESE pública sin pagar los costos de las mismas.



“Se realizaron cirugías plásticas en dicho hospital sin cancelar los servicios de quirófano, anestesiólogo y medicamentos”, confirmó la Fiscalía a través de un comunicado.



Desde la entidad no descartó que esta y la próxima semana se adelanten nuevos operativos en la capital de Antioquia por este caso.



Las detenciones se suman a los presuntos hechos de corrupción que reveló la Superintendencia de Salud, el 7 de junio pasado, donde reveló que en el hospital La María de Medellín había facturación de servicios a pacientes fallecidos, procedimientos estéticos a funcionarios no facturados y medicamentos e insumos facturados por menor valor.