Cerca de 1.300.000 antioqueños votaron la Consulta Anticorrupción

Precontabilizado el 100 % de la votación en Antioquia, los resultados indican que 1.299.142 antioqueños votaron la Consulta Anticorrupción. De estos el 99 por ciento le dijo sí en promedio a las 7 preguntas. La cifra de votantes corresponde al 27,35 por ciento del censo electoral en el departamento, que es de 4.749.945 personas.

La pregunta más votada fue la número 4, que hablaba de la obligación de hacer audiencias públicas para definir las prioridades en el presupuesto y rendición de cuentas.

Publicidad

Las autoridades antioqueñas reportaron absoluta normalidad en todo el departamento durante la jornada.

“No hemos recibido ninguna queja, que haya faltado algún puesto de votación o que alguien haya sido forzado a que no votara o a que votara en determinada dirección. Total normalidad es lo que tenemos aquí”, aseguró Luis Pérez Gutiérrez.

Vea aquí: Así reaccionan las redes sociales al resultado de la Consulta Anticorrupción

Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, invitó a una reflexión ante el no alcance del umbral de la consulta.

Publicidad

“Yo no creo que quien no haya salido a votar es que esté a favor de la corrupción. Ahora no puede ser que el país quede más dividido. La pregunta aquí es qué pasó que hubo baja participación. Esta es una reflexión que debe hacerse”, expresó Federico Gutiérrez.

La Policía reportó la captura de 5 personas por violación a la ley seca. El único hecho que lamentar relacionado con la jornada fue el accidente de un vehículo particular que llevaba los kits electorales para el municipio de Anorí, nordeste antioqueño, que se salió de la vía y cayó a un río en la vereda El Chillido.

Publicidad

Como consecuencia del hecho, murió el conductor, identificado como Jorge Ortiz, y 3 delegados de la Registraduría resultaron heridos, no de gravedad.