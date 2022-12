Choque entre autoridades en Antioquia por Hidroituango

Luego de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirmara que los informes de EPM frente a Hidroituango están siendo manoseados y que están ocultando información, la junta directiva de la empresa, en cabeza del alcalde de Medellín, rechazó los comentarios del mandatario departamental afirmando que todo lo informado ha sido de manera oportuna y transparente.



Asimismo, afirman que las declaraciones del gobernador afectan la credibilidad y reputación de EPM ante la banca comercial nacional e internacional y las calificadoras de riesgo. Por último, hacen un llamado a no estar divididos o en disputas ante el proyecto que no es solo del departamento sino de todo el país.



“No solo a mí, a muchas personas no les gustó la posición que asumió el gobernador, quedamos en un choque institucional en un momento donde tenemos que tomar mejores decisiones”, dijo el alcalde de Medellín.

Lea también: Se ha manoseado la información sobre Hidroituango: gobernador de Antioquia



Por su parte, a través de un video, el presidente del Comité Intergremial de Antioquia, José Fernando Villegas Hortal, manifestó el respaldo que le brindan a EPM y aclaró que en estas circunstancias el tema de ingeniería es muy complejo y no se puede tener respuesta a todas las preguntas que la opinión pública se hace. Sin embargo, señaló que confía en que siempre se ha entregado la información oficial de manera oportuna.



Luis Pérez, entre tanto, respondió a las declaraciones de Federico Gutiérrez.



“Yo veo muy alterado al señor alcalde, la primera virtud que se necesita en tiempos de crisis es la serenidad, hay que reflexionar más sobre el problema y pensar sobre lo que puede ocurrir a futuro”, aseguró.



El alcalde de Medellín llamó a la unidad y agregó que lo primero es superar la emergencia y luego se procederán con las respectivas investigaciones por la crisis.



“Lo mejor que puede pasar es tener unidad de criterio, hacer lo que se necesite para minimizar todos los riesgos y que no ocurra otra tragedia”, resaltó.