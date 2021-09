Choque entre gobierno y exfarc por construcción de viviendas en ETCR

Entre el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Reincorporación se ha desatado una polémica por la construcción de 109 viviendas en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en la vereda Llano Grande, municipio de Dabeiba, Antioquia.

Por parte del Gobierno han manifestado que estas viviendas se concertaron con la comunidad y sus delegados en diferentes reuniones y talleres con el fin de concretar la ejecución del proyecto.

“Fuimos informados de que las intenciones de las personas en proceso de reincorporación, se traducen modificar los materiales para su construcción, reduciendo el tamaño de las viviendas más de un 20%. Esta decisión la adoptaron unilateralmente”, dijo Andres Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización.

Asimismo, rechazaron el anuncio de los excombatientes y agregaron que debido a los cambios solicitados este proyecto, que se realizaría en 7 meses, puede tardarse entre 24 y 36 meses porque se debe reformular.

Por su parte desde el Consejo Nacional de Reincorporación respondieron hace algunas horas que no están rechazando las viviendas ni obstaculizando el proceso. “Lo que se exige es que no se impongan prototipos de vivienda y se garantice el acceso para todos los firmantes estén o no en los ETCR. El prototipo de vivienda propuesto por el Gobierno para los ETCR no reconoce los intereses, necesidades y características culturales de los firmantes. Por esa razón está suspendido temporalmente el proceso en Llanogrande-Dabeiba”.

Las casas acordadas en la concertación eran áreas de 68 metros bajo el sistema constructivo conocido como 'steel framing' y, según las proyecciones del Gobierno, empezarían su construcción en las próximas semanas. Este proyecto de viviendas es considerado el más avanzado de los que se desarrollan en los espacios de reincorporación del país.

