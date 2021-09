Cinco colegios de Medellín han reportado contagios COVID desde el regreso a clases presenciales

Autoridades revelaron que cinco colegios de Medellín han sufrido brotes de COVID-19 entre sus estudiantes y personal docente desde que comenzó el regreso a clases presenciales.

Según la Secretaría de Educación de la ciudad, en estas instituciones se tomaron las medidas con base en los protocolos y se aislaron a los contagiados y sospechosos; incluso se ha tenido que aislar y enviar a casa a grupos completos de estudiantes.

Sin embargo, hasta ahora no se ha requerido suspender las clases presenciales en alguno de los colegios, de acuerdo con la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo.

La verdad -para la cantidad de población que manejamos- han sido menores, pero se han atendido a tiempo y se ha aislado el grupo o los grupos en su momento explicó la funcionaria.

Para evitar este tipo de contagios y garantizar una mayor protección, la Alcaldía, a través de un trabajo conjunto de las secretarías de Educación y Salud, comenzó la vacunación en los colegios.

En la institución educativa Barrio San Nicolás se dio inicio a estas jornadas para las comunas Popular y Santa Cruz, donde se aplicarán durante dos días las vacunas Pfizer a los estudiantes y también a algunos docentes que estaban pendientes de sus segundas dosis.

Uno de los jóvenes vacunados sostuvo que ahora "siente más seguridad que tengo la vacuna para que no me pase algo por no tenerla".

La secretaria Agudelo explicó que "entre los dos días, serán 15.000 vacunados que estamos priorizando para esto".

La meta de esta estrategia es que en toda la ciudad sean vacunados 400.000 alumnos en todos los colegios públicos.