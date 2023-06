Con este video aseguraron que el alcalde de Tarso, Antioquia, fue agredido por su novia

Los vídeos que tiene en el ojo del huracán al alcalde de Tarso, Fredy Alberto Hurtado, evidencian que estuvo enfrascado en un episodio de alteración y empujones con su novia y con otro hombre.

El mandatario le aseguró a Blu Radio que en redes sociales tergiversaron la información al asegurar que su pareja lo estaba agrediendo en una vía pública del municipio.

Y es que en videos grabados por ciudadanos quedó evidenciado el momento en que la novia del alcalde, el mismo mandatario y un tercer hombre protagonizaron una acalorada discusión, que incluyó empujones de cuenta de la mujer y del hombre que los acompañaba, quien es el secretario de Agricultura municipal, Ignacio Giraldo.

Al respecto, el alcalde aclaró que no se trató de una agresión de su pareja contra él. Dijo que las 3 personas que se ven en el vídeo estaban departiendo en un local comercial de Tarso y que a altas horas de la noche su pareja decidió pedirle que se fueran para la casa porque y estaba tarde y estaban muy alicorados.

Aseguró que eso no fue del agrado del secretario de Agricultura, quien se enfrascó en un alegato con la mujer. El episodio se subió de tono y terminaron en empujones.

“Yo estaba en una actitud muy pasiva, mire que no me veo peleando con nadie ni mucho menos. Solo que al momento de irnos, estas 2 personas sí tratan de forcejear, pero era con el firme propósito de irnos para la casa”, describió el dirigente político.

Fredy Hurtado agregó que después del guayabo todo se aclaró entre los involucrados y aseguró que rechaza cualquier manifestación de violencia contra un ser humano, sea hombre o mujer.

“Soy muy respetuoso con las mujeres y no me perdonaría. Es que ni con otro hombre, yo no he peleado con nadie, menos ella, con quien estamos super bien”, agregó Hurtado.

Ese episodio ocurrió cuando los involucrados se reunieron para ver por televisión el partido de la final del fútbol colombiano entre Millonarios y Nacional, pero los vídeos apenas trascendieron públicamente.

