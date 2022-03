Conductor de plataforma de transporte agrede con arma blanca a un usuario en Medellín

Igual que en Cali, un usuario de la plataforma de transporte Didi denunció que fue agredido por uno de los conductores, luego de reclamar una irregularidad con una tarifa.

Se trata de José Miguel Ceballos, quien tomó el servicio desde Itagüí a Robledo Pilarica, un trayecto que, según él, no superaría los 30.000 pesos, pero este conductor le estaba pidiendo 50.000 pesos. Ante la negativa de José Miguel de pagar fue intimidado y obligado a bajarse del carro.

“Yo tomé la decisión de bajarme, le tiré la puerta, inmediatamente la persona se baja, se me avienta encima, yo pensando que me iba a pelear o algo así, me corro para atrás, siento que con la mano me tira, cuando me corro siento el calor de la sangre y pienso, este man me acaba de cortar con una navaja”, relató.

Tras asistir a un centro médico, José Miguel recibió tres puntos en la herida y varios días de incapacidad. Entre tanto, la plataforma Didi, en un comunicado, rechazó la agresión y pidió a sus usuarios denunciar de inmediato para tomar sanciones oportunas.

“Estamos comprometidos con la seguridad de la comunidad, por eso cualquier persona que utilice nuestra aplicación indebidamente, incumpliendo los términos y condiciones, será bloqueada de la plataforma”, reiteró la empresa en el documento.