Corte ordena devolver tierras a campesinos de la hacienda Guacamayas en Urabá

Después de 10 años de proceso judicial,, que habrían sido desplazadas.La corte ordena que los campesinos que habitaban la hacienda regresen a sus tierras.Según el fallo, los documentos de las propiedades que hoy están a nombre de Inmobiliaria e Inversiones ASA,Sobre el tema, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros,

que ha representado a las familias dijo que este proceso duró casi 12 años”.

“Los magistrados de Medellín, del Tribunal Superior, habían negado derechos a esas víctimas. Apelamos y fuimos dos veces a la Corte Suprema de Justicia y en última instancia, después de orden de la Corte Constitucional se hace la restitución completa. No hay más instancias, no hay más regresos de expediente. Es la decisión final”.



Según la sentencia, los hoy empresarios dueños de las tierras no recibirían compensación en dinero pues se habría demostrado la presión de los paramilitares y el aprovechamiento de empresarios en las compras de esos predios del Urabá antioqueño.