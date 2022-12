Crece la polémica entre Luis Pérez y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar

Luego de que el gobernador de Antioquia quitara una demanda que desde 2015 tenía en contra de Alonso Salazar por injuria y calumnia y asegurara que lo había perdonado, el exalcalde de Medellín le respondió.



Expresó que no se puede perdonar por algo que no ha cometido y calificó la actuación del actual gobernador de Antioquia como un show. Además, dijo que no estaba enterado del proceso en su contra por parte de la Fiscalía.



Esta historia nació hace una semana cuando, a través de sus redes sociales, Luis Pérez publicó una carta dirigida al ente acusador, en la que pedía cesar todo tipo de acción judicial contra Alonso Salazar, a quien en 2015 había denunciado por injuria y calumnia luego de que el exalcalde de Medellín lo señalara de tener nexos con grupos ilegales.



Ese perdón de Luis Pérez desató la molestia de Salazar, quien en diálogo con Blu Radio dijo: “Yo concluyo que ahí hay un acto premeditado de publicidad, no tengo duda de que lo de Luis Pérez es un show. Esa es su característica”.

El alcalde de Medellín para 2008 – 2011 también reiteró afirmaciones sobre presuntos vínculos de Luis Pérez con paramilitares, en especial en las elecciones de 2007 y 2011.



“¿Por qué a estas horas el supuesto perdón? No lo sé, pero me extraña. El Sr. Pérez tiene suficientes actuaciones en la vida pública que me permiten dudar de sus intenciones. Debo decir que la afirmación de que el señor Pérez ha tenido vínculos en el pasado con los paramilitares la he hecho con sustento y que ya está consignada en varias sentencias judiciales”, dijo el exalcalde en un comunicado.

