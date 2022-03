Cristian Nodal va a devolver la plata que se le pagó: empresa promotora de concierto en Medellín

Por problemas climáticos y una falla en el avión, Cristian Nodal canceló su presentación en Medellín este sábado, lo que provocó desmanes en el Atanasio Girardot por parte de los asistentes, quienes esperaban al cantante y, al final, con un video anunció que no había podido llegar a Colombia.

Ahora, según explicó Allan Acosta, gerente de Alive Productions, están en el proceso para devolver el porcentaje correspondiente del dinero, que no es un 100 % porque "hubo show que se ejecutó" y, asimismo, haciendo los trámites para que Nodal también devuelva lo que se le pagó, cifra por “encima del medio millón de dólares”.

Publicidad

“Fue un caso de fuerza mayor y lo que conocimos es que había una anomalía a la hora del vuelo, desde las 10:30 de la noche empezamos a tener retrasos, pero teníamos la esperanza de que el artista llegaba (…) A las 12:30 de la noche nos volvieron a notificar que había una falla técnica, en la ventana. Tenemos entendido que él alcanzó a aterrizar en Panamá y fue allí donde tuvo los daños en el avión”, explicó.

Acosta detalló que, según la versión de Nodal, estaba en Los Ángeles, llegó a Panamá para finalmente aterrizar en Colombia, pero no pudo. Señaló que no avisaron antes que el artista no se iba a presentar para no interrumpir el concierto y evitar mayores desmanes.

“Ya había un artista en tarima y no podíamos interrumpir el show, no sabíamos cuál sería la reacción de la gente. No tomamos la decisión solo como promotores, fue en un pasto de mando unificado (…) Él debió estar una hora antes del show en el escenario. Lo esperábamos a las 10:30 de la noche para la presentación a las 11:30, como estaba contemplado”.

Publicidad

Según aseguró, se le pagó a Nodal el 100 %, “encima del medio millón de dólares el costo”, incluyendo los gastos operativos y logísticos, pago que será devuelto por el cantante de música popular, pues "él entendió el daño que se provocó".