Cuerpo encontrado en Medellín sí es del profesor turco Ramazan Gencay: Medicina Legal

Fuentes de Medicina Legal confirmaron que fue identificado el cuerpo encontrado hace 3 días en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas y corresponde al turco Ramazan Gencay, profesor que llegó a Medellín a participar en un evento académico en la Universidad Eafit.



La víctima fue identificada de manera preliminar por medio de carta dental. El cuerpo reposa en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se realizarán tipificación molecular y cotejos de ADN para su plena identidad.

El académico fue reportado como desaparecido hace 20 días y ahora se confirma su muerte tras peritajes de Medicina Legal en un cuerpo en alto grado de descomposición que encontró el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana, en la quebrada la Cola, de la vereda La Volcana, en San Sebastián de Palmitas.



A través de sus redes sociales, Carole Gencay, esposa del extranjero y quien está en Canadá también confirmó la muerte.



“Ramo falleció este mes. Puede que ya sepas que sufrió una muerte prematura en Medellín, Colombia. Voy a estar encontacto con la celebración de los detalles de la vida”, escribió.



Una vez identificado, el cuerpo de Ramazan Gencay permanece en Medicina Legal y ahora será su familia la que disponga de su posible traslado a Canadá, país desde donde llegó a Colombia. Las causas de la muerte aun son materia de investigación en un caso que avanza en la policía metropolitana y la Fiscalía de Medellín.



Ramazan Gençay era profesor de economía en la Universidad Simon Fraser de Canadá, especializado en econometría financiera, economía financiera, microestructura financiera y la investigación de la dinámica caótica. Gencay era doctor en economía de la Universidad de Houston, contaba con una maestría en economía de la Universidad de Guelph en Canadá y su pregrado lo realizó en la misma materia en la Middle East Technical University de Ankara, en Turquía.



El académico contaba con más de 60 publicaciones científicas en revistas especializadas de finanzas, economía, ingeniería, estadística y física como Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, entre otras.