Curador que otorgó licencia para construcción de Space ganó concurso de curadores

Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban, que falleció en la tragedia del edificio Space en Medellín, denunció que el curador que había dado la licencia a dicha unidad residencial, Carlos Alberto Ruiz Arango, ganó el concurso de méritos para la designación de curadores urbanos en la capital de Antioquia.



Para Cantor, es inconcebible que Carlos Alberto Ruiz Arango pretenda seguir como curador cuando por “negligencia”, dijo ella, no se haya podido evitar el colapso del edificio el 12 de octubre de 2013.



Además, pidió una amonestación monetaria y que se investiguen los criterios de evaluación para la escogencia de curadores urbanos, sus calificaciones y concursos.



“No entendemos cómo puede ser seguro para la ciudad que esa misma persona quiera tener el título de curador cinco años más para perpetrar la corrupción en ese gremio, es absurdo, independientemente de que el juez de primera instancia que le dio el fallo y lo absolvió, por qué no hay amonestaciones, por qué no hay sanciones, por qué no hay pérdida de las licencias”, lamentó.



“Son unos delincuentes legitimados por las instituciones”, añadió.



La designación de los curadores urbanos número 1, 2 y 4 de Medellín quedó establecida en la resolución 590 del 7 de diciembre bajo el aval de la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció a través de Twitter y dijo:



Concurso de curadores no lo desarrolla la Alcaldía. Pido que se revise el proceso. Sería una gran ofensa a las víctimas de Space. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 9, 2016

