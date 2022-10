Daniel Quintero señaló al Metro de Medellín de poner trabas al proyecto Parques del Río Norte

Daniel Quintero aseguró que hace falta voluntad por parte del Metro de Medellín para concretar la compra de predios frente de la estación Acevedo que son indispensables para ejecutar la obra Parques del Río Norte. El mandatario local pidió celeridad a las directivas del sistema de transporte masivo, así como él lo ha hecho con otros proyectos en beneficio de la compañía.

"Por eso le decimos al Metro de Medellín no más trabas, que cuando hay voluntad las cosas pasan. Como me moví con la velocidad que me moví para poder sacar adelante el Metro de la 80 y ya se licitó, se contrató y estamos esperando acta de inicio. Es decir, cuando hay voluntad las cosas se mueven", puntualizó Quintero.

Según la secretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego, el proyecto Parques del Río Norte ha contado con una inversión de 60.000 millones de pesos en compra de viviendas, estudios y diseños, y se espera que en noviembre se concrete la etapa contractual.

Así mismo, destacó que esperan que este espacio sea auto sostenible, debido a que a Medellín le está generando un alto costo el mantenimiento de las dos etapas del proyecto Parques del Río que dejó Aníbal Gaviria.

"Lo que tenemos hoy que sale del presupuesto ordinario, una cifra bastante ostentosa alrededor de 4 mil millones o 4.500 millones de pesos para la operación del soterrado, para el mantenimiento de todo lo que es el parque", aseveró.

Finalmente, Quintero advirtió que el contrato para la ejecución de los cinco nuevos Metro cables en Medellín, también se está realizando de forma lenta y con reprocesos en la documentación.

